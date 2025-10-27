Ore di attesa per De Bruyne, si teme lungo stop: c'è un timore

Si fa sempre più concreto il rischio di uno stop prolungato per Kevin De Bruyne. Le prime sensazioni non sono incoraggianti: si teme che l’infortunio possa interessare la stessa zona muscolare già colpita nel 2023, quando fu necessario un intervento chirurgico. In caso di semplice stiramento, il rientro non avverrebbe prima di sei-otto settimane; ma resta il timore che possa trattarsi di qualcosa di più serio. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

"Non meno di sei-otto prima di poter tornare in campo. Ma a patto che sia "solo" uno stiramento e non uno strappo e che non ci sia anche altro. Stamattina De Bruyne andrà alla clinica Pineta Grande per avere il verdetto. Non c'è grande ottimismo, la preoccupazione è che l'infortunio possa interessare la stessa parte del corpo che subì uno strappo nel 2023, che lo costrinse all'intervento chirurgico."