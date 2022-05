Osimhen, addio non è scontato: senza offerte concrete potrebbe essere sacrificato un altro big

Victor Osimhen potrebbe essere il grande sacrificato per finanziare il mercato, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen potrebbe essere il grande sacrificato per finanziare il mercato, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli lascerà che sia il mercato a orientare le proprie mosse e dinnanzi a un’offerta che oscilli intorno a quei centodieci milioni di euro, si concederà poi le eventuali e opportune riflessioni. Ma se l’universo-calcio non dovesse accontentare le ambizioni di un club che due anni fa ha speso 49 milioni per il centravanti nigeriano, la filosofia resterà immutata e si procederà diversamente: il «sacrificato», a quel punto, potrebbe diventare Fabian Ruiz e il centravanti diventerebbe il simbolo della stagione che verrà".