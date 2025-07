Osimhen ai dirigenti Galatasaray: "Voglio venire, prendete parte del mio compenso per chiudere!"

Oggi alle 17:28

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più tinto di giallorosso. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, riportate dai colleghi di Sporx, delineano un quadro sempre più chiaro: il passaggio di Osimhen al Galatasaray sarebbe a un passo dalla concretizzazione e l'unico tassello mancante per l'ufficialità dell'affare sarebbe la consegna della lettera di garanzia da parte del club di Istanbul. Una volta presentato questo documento, l'annuncio del trasferimento di Osimhen al Galatasaray sarebbe, di fatto, imminente. Le cifre dell'offerta turca sono da capogiro: il Galatasaray avrebbe proposto alla stella nigeriana un ingaggio annuo di 16 milioni di euro. Di questi, ben 10 milioni di euro verrebbero coperti tramite ricavi da sponsorizzazioni, un chiaro segnale dell'investimento e della fiducia riposta nel giocatore.

Ma a far rumore sono soprattutto le dichiarazioni attribuite dal portale a Osimhen stesso. Dopo aver rifiutato un'offerta monstre di 160 milioni di euro (in quattro anni) dall'Al Hilal, il bomber nigeriano avrebbe inviato un sms ai dirigenti del Galatasaray, stando a quanto riportato da Sporx: "Voglio continuare la mia carriera al Galatasaray. Prendete il mio compenso per il trasferimento dal Napoli. Il Napoli vuole vendermi all'Al Hilal, ma ho preso la mia decisione".