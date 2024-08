Osimhen e gli altri rinforzi che non arrivano: Conte non la sta vivendo serenamente

Un handicap. Soprattutto considerando che tra sei giorni comincerà ufficialmente la stagione con i trentaduesimi di Coppa Italia

Dopo i primi tre acquisti effettuati nel mese di giugno, il mercato del Napoli si è bloccato. E si è bloccato soprattutto perché il club azzurro sta facendo fatica a cedere Victor Osimhen per accogliere Romelu Lukaku. Una situazione che sta preoccupando Antonio Conte, stando a quanto scritto oggi in edicola dal Corriere dello Sport:

"Il tecnico sta costruendo e plasmando la sua squadra senza ancora avere la certezza sull'identità del centravanti, un perno fondamentale del progetto, e ovviamente non può vivere serenamente una situazione che più passano i giorni e più diventa un limite, un handicap per i piani tattici della squadra e per il programma dei rinforzi. Attesi. Soprattutto considerando che tra sei giorni comincerà ufficialmente la stagione con i trentaduesimi di Coppa Italia, in agenda al Maradona contro il Modena, e che tra due settimane si andrà in scena in campionato a Verona con l'Hellas".