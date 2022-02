Osimhen, falso allarme: sotto osservazione ma a Roma ci sarà

Dopo la gara di giovedì, aveva lasciato il campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi

Falso allarme per Victor Osimhen. Dopo la gara di giovedì, aveva lasciato il campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il ghiaccio a fine partita è stato applicato a scopo cautelativo: "Il nigeriano è sempre sotto osservazione, sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica - in questa stagione s'è fermato per uno stiramento al polpaccio e per la frattura dello zigomo - e domani, contro la Lazio, sarà regolarmente in campo. Si parte da lui per provare a cambiare il vento, spostandolo con le folate della sua energia".