Osimhen-Galatasaray, trattativa bloccata! Sky: il nodo sono le fideiussioni, le ultime

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen ha subito una brusca frenata. Il club partenopeo, infatti, attendeva le garanzie bancarie richieste per procedere con l’operazione, ma queste non sono state presentate dalla società turca, bloccando di fatto l’affare. Sebbene le fideiussioni bancarie non siano obbligatorie per i trasferimenti internazionali - contrariamente a quanto accade nel mercato italiano - il Napoli ha scelto comunque di richiederle come forma di tutela, data l’entità economica dell’operazione. A livello regolamentare, è l’UEFA l’organo incaricato di vigilare sui pagamenti nei trasferimenti tra club di diverse federazioni, e può intervenire con sanzioni in caso di inadempienze.

Tuttavia, la richiesta di garanzie da parte del Napoli è del tutto legittima, riferisce Sky Sport. Il Galatasaray, al momento, non ha accettato di fornire queste garanzie, facendo così vacillare un’intesa che sembrava vicina. In assenza di fideiussioni, la dirigenza azzurra ha espresso l’intenzione di non accettare l’offerta, almeno per ora. Non è escluso, però, che la posizione del Napoli possa ammorbidirsi con il passare del tempo e l’evolversi della situazione. L’invio delle garanzie richieste potrebbe riaprire il dialogo e riportare l’affare sui binari giusti. Sono dunque ore concitate per la trattativa tra i club riguardante il possibile trasferimento dell’attaccante nigeriano.