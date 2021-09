Osimhen on fire: 5 reti di fila in trasferta, ma ora cerca la prima gioia stagionale al Maradona

Dopo cinque reti consecutive in trasferta, Victor Osimhen va a caccia del suo primo gol al Maradona nella nuova stagione. Nel suo stadio non ha ancora messo la palla dentro quest'anno e non ha ancora provato la gioia di esultare con i 20 mila tifosi che solitamente popolano l'impianto di Fuorigrotta. E, Leicester (dove ha superato anche il cordone degli steward per godere dell'abbraccio dei tifosi) insegna, non vede l'ora di farlo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Già perché nella passata stagione in casa sono state solo 5 le reti e di queste solo la prima - quella del battesimo nell’ottobre di un anno fa, contro l’Atalanta - è stata segnata davanti a un migliaio di spettatori. Il resto con gli stadi chiusi per la pandemia. E a un ragazzo come il nigeriano che fa della gioia un suo punto di forza, segnare senza sentire le emozioni dei tifosi non fa lo stesso effetto".