Osimhen in partenza, domani a Napoli! Alvino: “Nessun giallo, sarà valutato dallo staff"

"Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto". L'annuncio arriva da Carlo Alvino, che sul proprio profilo X lancia questa ultim'ora sul rientro a Napoli dell'attaccante nigeriano.

"Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile" conclude Alvino nel suo post.

