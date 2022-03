Osimhen l'unico intoccabile di Spalletti: senza rigori ha una media migliore di Vlahovic

L'unico intoccabile in questo rush finale è Victor Osimhen che sta trascinando la squadra

Il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato di reinventarsi anche in base alle caratteristiche dell'avversario. A Verona ha fatto a meno di elementi come Insigne e Zielinski per seguire un piano gara diverso e con l'Udinese invece potrebbero finire in ballottaggio pilastri come Anguissa e Fabian Ruiz. L'unico intoccabile in questo rush finale è Victor Osimhen che sta trascinando la squadra e, al di là di tutto ciò che rappresenta per i compagni sul piano delle soluzioni di gioco, dal ritorno dopo l'infortunio ha anche aggiustato i propri numeri inserendosi tra i migliori bomber del campionato.

Senza rigori ha una media migliore di Vlahovic

13 gol in stagione, 4 assist, 4 rigori procuratori e tanto altro che non finisce nelle statistiche. Osimhen in campionato non ha ancora toccato la doppia cifra, ma semplicemente perché ha quasi metà dei minuti di colleghi più celebrati. Il nigeriano segna un gol ogni 151 minuti: se escludiamo i rigori, ha gli stessi numeri anche Lautaro Martinez mentre Vlahovic scende ad un gol ogni 155', Dzeko ogni 159' ed Abraham senza tiri dal dischetto finisce a una rete ogni 215'.

Quante soluzioni

Se il Napoli è ancora lì a giocarsela, lo deve indubbiamente ad Osimhen, ed anche l'esito finale dipenderà molto da lui. Doppietta al Verona nell'ultima gara, ma determinante anche con Venezia e Cagliari per quattro punti nel momento più difficile e con poca produzione offensiva. Il nigeriano permette al Napoli di avere più soluzioni nella stessa gara: la profondità quando l'avversario pressa o si alza, la fisicità e l'elevazione in area se invece ti aspetta e prova a chiudersi.