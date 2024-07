Osimhen-Lukaku, difficile pensare allo scambio di prestiti onerosi: il motivo

Osimhen-Lukaku, i destini possono incrociarsi col nigeriano al Chelsea ed il belga al Napoli. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Chelsea, tra l'altro, non è riuscito a scardinare il muro dell'Atletico Madrid per arrivare all'altro talento nigeriano Samu Omorodion, e così con il Napoli è stato riaperto un fronte quasi naturale: una trattativa che coinvolge Lukaku e Victor. Il club azzurro parte da un presupposto: non cederà Osi - a nessuno - per una cifra troppo lontana dalla clausola di 130 milioni.

E dunque è disposto a lavorare soltanto a certe condizioni: operazioni a titolo definitivo; e almeno 70 milioni di base più il cartellino di Romelu (ha una clausola da circa 44 milioni di euro ed è valutato una trentina). Estremamente difficile, se non impossibile allo stato, pensare a uno scambio di prestiti onerosi, condizionato inevitabilmente da rinnovi preventivi perché entrambi vanno in scadenza nel 2026: assomiglia a un paracadute di fine agosto che nessuno vuole aprire".