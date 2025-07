Osimhen, non solo ingaggio Gala: pronto maxi-guadagno con gli sponsor, le cifre

Victor Osimhen durante il weekend ha comunicato l’intenzione di proseguire la storia d’amore e di gol con il Gala nata all’improvviso un settembre fa e il Napoli, dopo aver recepito la sua volontà, s’è limitato a ribadire di non considerare sconti: sarà ceduto soltanto per i 75 milioni di euro dell’escape. Lo scrive il Corriere dello Sport con tutti i dettagli dell'affare. Il club turco si è spinto fino al 60 milioni. Ne servono 75, la clausola. "Ora i due club trattano.Si cerca l'accordo. In Turchia la storia è esplosa, Osi è il re di Galata, e gradualmente sono venuti fuori una serie di dettagli: Victor non ha mai disdetto il contratto d’affitto della sua casa di Istanbul; ha l’accordo per un ingaggio da 16 milioni più un contratto pubblicitario (dicono da 10 milioni); e poi il rifiuto alle proposte di United e Juve, dopo quello all’Al-Hilal".

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.