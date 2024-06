Osimhen, occhio allo United: Napoli ha espresso gradimento per una contropartita

Al Napoli non dispiacerebbe neanche una contropartita tecnica per abbassare il “ cash” e realizzare una plusvalenza di livello.

Dove finirà Victor Osimhen? Sul futuro dell'attaccante scrive l'edizione odierna di Repubblica, che parla di una possibile pedina di scambio da inserire nell'affare se il nigeriano finisse al Manchester United: "Resta il Manchester United, che ha bisogno di un attaccante capace di fare la differenza. Osimhen è nei radar da almeno un anno e mezzo, ma l’operazione non si è mai concretizzata per i costi alti dell’operazione. Ma la nuova gestione del club ha bisogno di un colpo importante e Osimhen lo sarebbe. Al Napoli non dispiacerebbe neanche una contropartita tecnica per abbassare il “ cash” e realizzare una plusvalenza di livello.

Non è un mistero che al ds Giovanni Manna piaccia Mason Greenwood. L’attaccante dal talento cristallino si è rilanciato al Getafe dopo le accuse di violenza domestica e stupro che ne avevano ovviamente rallentato l’ascesa ad Old Trafford. Lo seguono sia Juventus sia Lazio: rappresenta un’occasione. Il contratto in scadenza nel 2025 impone una cessione immediata".