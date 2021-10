Osimhen proprio non riesce a smettere

Non si ferma più. Victor Osimhen non si ferma più. L’attaccante azzurro ha timbrato il cartellino anche in maglia Nigeria, firmando la rete del 2-0 contro la Repubblica Centrafricana. Una rete che conferma il grandissimo momento di forma del centravanti, che ormai proprio non riesce a smettere di segnare.

Dallo sfortunato esordio in campionato, col rosso rimediato nella sfida al Venezia, Osimhen ha cambiato letteralmente marcia: già 7 le reti segnate in maglia Napoli, alle quali vanno aggiunte le 2 segnate in nazionale (l’altra nella vittoria contro Capo Verde del 7 settembre).

Una media realizzata impressionante per il ragazzo che espone un campionario sempre più vario. Con la Nigeria segna da attaccante d’aria di rigore, mostrando progressi su alcune parti del gioco in cui appariva ancora grezzo. Un mix sempre più esplosivo al servizio del Napoli e di Spalletti, che non vede l’ora di riabbracciarlo: è già tempo di pensare al Torino.