Osimhen-PSG, ci siamo? Sky: offerta al ribasso in arrivo, le cifre

Il Psg non molla Victor Osimhen. Complice l'infortunio di Goncalo Ramos, il PSG cerca ancora un attaccante e non molla Victor Osimhen. Il club francese potrebbe presentare un'offerta last minute al Napoli per il nigeriano, mettendo sul tavolo 50/60 milioni di euro. Toccherà poi al Napoli decidere se accettare o meno. Lo rivela la redazione di Sky Sport.

Questo il tweet dell'agente Roberto Calenda dopo i rumors sull'assalto arabo: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".