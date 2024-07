Osimhen-PSG, Romano annuncia: "Victor ha detto sì ed è entusiasta!"

Sembra entrare nel vivo la trattativa che potrebbe riportare Victor Osimhen in Ligue1, l'attaccante nigeriano avrebbe già sposato il progetto del PSG.

A riferire le ultime sui propri social sul possibile affare è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Il PSG sta pianificando di avanzare nei colloqui per João Neves e Osimhen! João ha concordato condizioni personali e vuole il PSG come accordo ora ai club, colloqui in corso con il Benfica. Il Paris Saint-Germain dovrebbe migliorare la propria offerta dopo la proposta iniziale di 70 milioni di euro, i negoziati sono in corso.

Victor Osimhen ha detto sì al progetto PSG ed è entusiasta di muoversi dopo i colloqui positivi con il suo agente a Parigi. Affare non ancora concluso con il Napoli ma il PSG avrà nuovi contatti, in attesa anche di pianificare l'uscita di un attaccante. Se Osimhen lascia il Napoli, firmerà Romelu Lukaku dal Chelsea come concordati i termini personali".

🚨 Paris Saint-Germain are planning to advance for both João Neves and Victor Osimhen from next week.



Benfica understand João’s desire to join PSG, talks are advancing between the clubs to get it done.



Osimhen said yes to PSG, deal with Napoli not close yet but talks on.