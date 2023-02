Osimhen rassicura tutti dopo il cambio: "Nessun problema, sto bene!"

"Come stai?". E' la domanda che Francesco Fontana, l'inviato di Dazn al Mapei Stadium, ha posto a Victor Osimhen al termine di Sassuolo-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Come stai?". E' la domanda che Francesco Fontana, l'inviato di Dazn al Mapei Stadium, ha posto a Victor Osimhen al termine di Sassuolo-Napoli, gara in cui l'attaccante nigeriano aveva chiesto un cambio nella ripresa per un fastidio alla parte posteriore della coscia destra. L'ex Lille ha rassicurato tutti, ancora a caldo, dopo i festeggiamenti con la squadra: "Bene, bene, bene. Nessun problema", le parole di Victor riportate dal giornalista.