Osimhen si dissocia dal fratello: "Non ho nessun portavoce per parlare di calcio"

Non è di certo un periodo semplice per Victor Osimhen, sia personalmente che per quanto riguarda la squadra. L’attaccante nigeriano, dopo circa 3 mesi fermo ai box prima per l’infortunio alla stampa e poi causa Covid, da qualche settimana è tornato a disposizione di mister Gattuso e sta provando a rimettersi in forma. Qualche giorno fa, il fratello nell’attaccante, in un’intervista aveva accusato la squadra di non giocare per lui https://www.tuttonapoli.net/in-primo-piano/osimhen-il-fratello-il-napoli-non-gioca-per-lui-non-viene-messo-in-condizione-sul-covid-460550. L’attaccante ex Lille, ci ha tenuto a rispondere e chiarire queste dichiarazioni attraverso un messaggio sui social. Queste le parole scritte da Osimhen su Instagram poco fa in una ‘storia’: “Desidero chiarire che chiedere di un mio parente di calcio non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e a migliorarmi per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o altro”