Osimhen: "Spalletti mi ha chiesto di essere dinamite! Voglio vedere la gioia sulle facce dei napoletani per lo scudetto"

L’attaccante azzurro ha rilasciato una lunga intervista a France Football, queste alcune anticipazioni rilasciate dalla testata francese.

“Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori e su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare in quella distanza".

Sullo scudetto

“Ho potuto solo ascoltare i racconti delle feste dei precedenti scudetti. Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani”.

Desideri

“È un onore per me giocare a Napoli, dove ha giocato Maradona. Desidero vincere questo scudetto per vedere la gioia sul volto dei tifosi, non vedo l’ora di assistere a quella festa. Sarà emozionante”.