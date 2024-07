Osimhen, sta per sfumare la Premier: due scenari per l'addio immediato

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Osimhen a questo punto dell'estate sperava di avere novità differenti sul suo futuro

Victor Osimhen a questo punto dell'estate sperava di avere novità differenti sul suo futuro. Sogna la Premier ma costa troppo. Ma il mercato è appena cominciato e quando, eventualmente, sarà tempo di nuove riflessioni, non mancheranno per lui le alternative. Il Psg ha sempre nel mirino Osimhen, anche se la priorità dei parigini prima dello stop deciso di Conte e De Laurentiis era il suo compagno di squadra, Kvicha Kvaratskhelia.

Poi c'è l'Arabia Saudita che può tornare a bussare alla porta del Napoli. L'Al-Ahli può diventare per Osi un'opportunità, in questo caso l'unico vero ostacolo potrebbe essere la volontà del giocatore, che ancora spera o nella Premier o comunque di restare in Europa per continuare a vivere notti di Champions. Ma col ritiro di Dimaro che comincia tra una settimana, presto per lui sarà finito anche il tempo delle riflessioni. Lo riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport.