Osimhen, terminate le visite col Galatasaray! E' diretto allo stadio per le prime riprese. Dettagli e cifre

Victor Osimhen ha terminato le visite mediche con il Galatasaray. A ad annunciarlo su X il giornalista di Wazobia Max Tv, Buchi Laba, che ha riferito i dettagli dell'affare tra il club turco e il Napoli e i termini del contratto del nigeriano.

"Victor Osimhen ha appena terminato le visite mediche al Galatasaray! In questo momento sono diretti allo stadio per le riprese e per impegni con i media. Affare fatto. Mi è stato detto che è molto felice. Questo potrebbe essere il più grande affare nella storia del Galatasaray!

Stipendio 100% coperto dal Galatasaray (stesso stipendio che guadagnava al Napoli);

prestito di 4 mesi ma che può essere attivato per una stagione completa;

nuova clausola rescissoria da 75 milioni di euro da attivare a gennaio 2025 per 10 club. Galatasaray ne riceve una percentuale".