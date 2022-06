Osimhen vuole smarcarsi dal Napoli? Gazzetta: "Vuoi 100mln? Io dico mi cercano..."

Victor Osimhen sembra volersi smarcare dal Napoli scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sembra volersi smarcare dal Napoli scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che torna a parlare delle frasi dell'attaccante nigeriano vago sul suo futuro: "Come dire: tu club mi ritieni cedibile a 100 milioni di euro? E allora io dico che «So che mi vogliono in Inghilterra e Spagna. Non conosco il mio futuro, tutto può succedere...». Quasi che il centravanti stavolta non voglia smarcarsi da un difensore ma dal Napoli. Impressioni. Che il tempo potrà confermare o smentire" quanto si legge sul quotidiano.