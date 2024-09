Palermo, Dionisi: "C'era un rigore e il rosso è generoso, ma è finita 5-0. Di che parliamo?"

L'allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, parla a Mediaset della gara persa dalla sua squadra contro il Napoli: "Rosso per Vasic? Non parlerei di cose che non mi competono, preferisco ascoltare le vostre opinioni. Vorrei vedere una linea univoca, ecco. Purtroppo, ma non parlo di oggi, spesso non capisci mai qual è la linea. So anche bene che è sottile tra Var e arbitro. Ci sono stati sicuramente episodi contro o a favore e giudicati con fretta, ma ripeto voglio ascoltare per capire la linea. Alla fine la partita è finita 5-0, di cosa vogliamo parlare?

Siamo stati imprecisi, ma c'eravamo, abbiamo preso un palo e abbiamo protestato perché sembrava rigore nel primo tempo. Le decisioni hanno influito sul risultato, ma io devo parlare della partita. Dispiace essere rimasti in dieci così presto, ci dicono sempre che deve succedere sempre qualcosa di grave per un rosso, ma Vasic guardava il pallone...vabbè, accettiamo tutto. Il nostro campionato riprende lunedì. Potevamo far meglio, ma non sono queste le nostre partite".