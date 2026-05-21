Panchina Napoli, ora avanza Allegri! Contatti in corso e spunta l'alternativa

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Mentre resta in bilico la pista che porta a Maurizio Sarri, il Napoli continua a muoversi anche su altri fronti per individuare il successore di Antonio Conte. Nelle ultime ore il club azzurro avrebbe intensificato i contatti e le valutazioni su diversi profili di alto livello, nel tentativo di non farsi trovare impreparato in vista della prossima stagione. La dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna prosegue il lavoro senza sosta, consapevole dell’importanza della scelta tecnica nell’anno del Centenario. Lo riporta il Cds oggi in edicola.

Allegri e Italiano tra le alternative

Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione spicca quello di Massimiliano Allegri, protagonista insieme a Conte degli ultimi sedici anni del calcio italiano. L’ex allenatore della Juventus era stato già vicino al Napoli la scorsa estate, quando sembrava pronto a subentrare prima della decisione di Conte di proseguire l’avventura dopo la conquista dello scudetto. Sul taccuino del club resta vivo anche il nome di Vincenzo Italiano, tecnico apprezzato da tempo e seguito sin dai suoi anni allo Spezia e poi alla Fiorentina. Le situazioni legate a Milan e Bologna, però, restano ancora poco definite. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare sotto traccia.