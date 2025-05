Live Parma-Napoli 0-0: comincia la partita al Tardini!

19' - Conclusione dalla distanza di Bonny: tiro potente ma centrale che non crea problemi a Meret.

18' - È tutto regolare per VAR e arbitro, si continua a giocare.

18' - Attenzione a un possibile check del VAR: sul cross di Politano il difensore del Parma ha deviato la palla con il braccio.

17' - CHE CHANCE PER POLITANO! Anguissa imbuca in area per Politano che anziché calciare va al cross.

16' - Fallo plateale di Leoni ai danni di Lukaku, l'arbitro non fischia e ammonisce pure Conte per le proteste.

15' - Di Lorenzo riceve a palla scoperta ma sbaglia completamente il suggerimento per Lukaku.

14' - Ottimo recupero di Rrahmani a metà campo ma secondo l'arbitro il suo intervento è irregolare.

13' - Intanto il Cagliari è in vantaggio contro il Venezia, risultato che fa comodo al Parma in chiave salvezza.

12' - Spunto di Spinazzola sulla corsia sinistra, il suo cross viene respinto.

11' - POLITANO! Primo vero squillo del Napoli: cambio gioco visionario di Raspadori che mette Politano a tu per tu col difensore. Il numero 21 azzurro rientra sul mancino e calcia sul primo palo, ma il tiro è debole e Suzuki fa sua la sfera.

10' - Hernani batte la punizione che viene murata dalla barriera, la palla ritorna al brasiliano che va al cross ma sbaglia la misura.

9' - Gilmour tocca con il braccio al limite della sua area, ingenuità dello scozzese che regala una punizione pericolosa al Parma.

8' - Buona azione manovrata degli azzurri, che riescono a liberare McTominay defilato a sinistra in area: cut back dello scozzese intercettato da Suzuki.

7' - Brivido per il Napoli. Bonny si incunea in area e con un passaggio rasoterra cerca Pellegrino, che da pochi passi sfiora soltanto il pallone.

6' - Cross di Valeri dalla sinistra, Rrahmani libera l'area.

4' - Lukaku lotta con Leoni e conquista corner. Della battuta si incarica Politano ma il suo cross viene respinto, Raspadori ripropone in area dove Suzuki blocca in uscita alta.

3' - Ripartenza del Parma 4 contro 4, Bonny arriva al tiro a giro che è centrale e non impensierisce Meret.

2' - Altra azione verticale del Parma: Keita taglia in due il Napoli con un filtrante che trova Pellegrino. Il centravanti dei ducali fa a sportellate con Olivera e commette fallo-

2' - Lancio di Suzuki, Valeri spizza di testa per lo scatto di Pellegrino ma Meret lo anticipa e fa sua la sfera.

1' - Il primo possesso è del Parma, sventagliata in avanti che Olivera mette in rimessa laterale.

20.49 - PARTITI! COMINCIA IL MATCH AL TARDINI

20.45 - Ancora non inizia il match, serve che tutti gli altri campi di Serie A siano pronti per mantenere la contemporaneità.

20.42 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.30 - Rientrano negli spogliatoi gli azzurri, tutto pronto per la sfida delle sfide, il Napoli è arrivato alla 37esima giornata sopra a tutti e non vorrà arrendersi proprio sul più bello.

20.20 - Sarà una serata speciale e da seguire attentamente: gli occhi sono tutti sul Tardini ma saranno molto importanti gli sviluppi da Milano con Inter-Lazio e anche da Cagliari con la sfida al Venezia.

20.05 - Entrano in campo anche i giocatori del Napoli: boato spaventoso proveniente dal settore ospiti.

20.00 - Noah Okafor non prenderà parte alla partita per un affaticamento muscolare.

19.55 - In campo i portieri del Napoli per la fase di riscaldamento. Ovazione del pubblico.

19.51 - Sono ufficiali le formazioni della gara:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

19.42 - Clima infuocato al Tardini, settore ospiti già pieno.

19.05 - Poco più di un'ora all'inizio del match. Entrambe le squadre sono giunte al Tardini.

18.47 - Il Napoli sta arrivando allo Stadio Tardini, dove alle 20.45 affronterà il Parma per la partita più importante degli ultimi due anni, che potrebbe assegnare il quarto scudetto agli azzurri. Grande attesa all'esterno dello stadio per l'arrivo del pullman azzurro, ma anche momenti di tensione. Gli ultras del Parma hanno allontanato bruscamente i tifosi azzurri (erano presenti soprattuto famiglie e bambini) per lasciare spazio al passaggio del mezzo dei padroni di casa. Sono partiti anche tanti cori contro Napoli e i napoletani ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

17.45 - Sono aperti i tornelli del settore ospiti, iniziano ad entrare i supporters azzurri

16.53 - Oggi lo scudetto potrà essere assegnato solamente in un caso: la vittoria del Napoli e la contemporanea sconfitta dell'Inter con la Lazio. Qualunque altro scenario rimanderebbe il tutto all'ultimo turno di campionato, con l'ipotesi spareggio sempre aperta.

16.30 -​​ Verranno aperti alle 17:45 i tornelli del settore ospiti di Parma. Ampio pre-filtraggio e copiosa presenza delle forze dell'ordine.

16.20 - Già decine di tifosi in fila per il settore ospiti all'Ennio Tardini di Parma.

13.00 - Ecco i convocati del Parma per la sfida contro il Napoli:

Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm. 

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 30 Djurić, 61 Haj, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

11.30 - Le condizioni di McTominay: lo scozzese è regolarmente in campo nella rifinitura che il Napoli sta svolgendo a Parma.

Amiche e amici di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Parma-Napoli, la partita scudetto valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Siamo a due curve dall'arrivo e gli uomini di Conte sono in alto a tutto e davanti a tutti: +1 punto sui rivali stagionali dell'Inter con discrete chance di poter laurearsi campioni d'Italia già stasera con una vittoria a Parma ed una contemporanea sconfitta dei nerazzurri con la Lazio.

Conte non potrà contare sui già infortunati Juan Jesus e Buongiorno al quale si aggiunge anche Lobotka.

Stadio Ennio Tardini (Parma) domenica 18 maggio ore 20:45

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Ondrejka; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Ondrejka-Hernani 55-45%, Pellegrino-Djuric 60-40%

Diffidati: Balogh, Haj, Keita, Djuric

Indisponibili: Vogliacco, Kowalski, Circati, Charpentier, Osorio, Mihaila, Cancellieri, Valenti (squalificato)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: McTominay-Billing 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Juan Jesus, Buongiorno, Lobotka

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net