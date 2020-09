Parma-Napoli 0-2, le pagelle: Dries sposta il pullman, Osimhen devastante. Lozano nuovo acquisto!

Ospina 6 - Giornata decisamente tranquilla e decide di complicarsela da solo con un sombrero a fine partita, in seguito ad un cattivo controllo. Si mette in mostra con una parata nel finale nonostante un netto fuorigioco, anche perché di pericoli non ne arrivano e per il resto dà sicurezza sulle palle alte.

Di Lorenzo 6,5 - Nel primo tempo spinge ed è forse il più propositivo nelle difficoltà generali. Non perde mai però la posizione e sullo 0-0 è attento nel fare la diagonale su un paio di sortite offensive.

Manolas 6 - Una sbavatura su Karamoh, ma a partita ormai in cassaforte, per il resto è autore di una prova di grande attenzione, favorita anche dalle caratteristiche delle torri del Parma che gli danno vita facile in velocità nel coprire la profondità.

Koulibaly 6 - Non mancano degli errori in uscita, ma le torri del Parma non hanno grande velocità nelle transizioni. Per il resto è attento in chiusura, nella ripresa con maggiori spazi gestisce anche bene l'uscita difensiva.

Hysaj 6 - Prova ordinata, senza strafare. A sinistra non dà grande supporto all'azione di Insigne e la catena ne risente. Di Lorenzo spinge di più e lui con ordine si abbassa per tenere la posizione nel terzetto difensivo.

Zielinski 5,5 - Non trova l'ultimo passaggio ed il cambio di passo, senza la spinta di Mario Rui perde qualche riferimento sul centro-sinistra. Ad un certo punto pasticcia su un filtrante bellissimo di Insigne e lì si capisce che non è proprio la sua giornata (dall'88' Lobotka sv)

Demme 6 - Non una prova trascendentale, chiuso nella morsa preparata da Liverani. Ha poco tempo per gestire palla, si limita allo scarico corto e la manovra ne risente (dal 61' Osimhen 7 - Entra e cambia la partita. Si dirà per il cambio modulo, ma in realtà la sola presenza in area porta alla respinta per l'1-0, poi dialoga bene con i compagni e manda Insigne a sfiorare il gol. Si divora gli avversari in progressione, alla prima occasione con un angolo impossibile per poco non trova la porta)

Fabian 5,5 - Non ancora al top, fatica quando il Parma prova a ribaltare l'azione e rischia qualche palla persa. Nulla di particolare, ma il problema è che manca offensivamente, faticando a trovare gli esterni alti e non trovando mai la porta al tiro (dall'83' Elmas sv)

Lozano 7 - Sembra un altro giocatore, a tutti gli effetti un nuovo acquisto, ed il merito è tutto della gestione Gattuso. Seppur a modo suo, si applica difensivamente, dialoga con i compagni e quando viene finalmente lanciato negli spazi è devastante, devono stenderlo in due di fila per fermarlo e fioccano i gialli. Suo il cross che porta al gol, così come il tiro da cui nasce il 2-0 (dall'83' Politano sv)

Mertens 7 - Sblocca la gara, sfruttando la respinta corta, spostando così dalla porta il pullman gialloblù. E' il gol che incanala una partita che si stava complicando. Da quel momento inizia un'altra gara anche per lui e mostra una grande intesa con Osimhen che lascia ben sperare per il ruturo (dall'88' Petagna sv)

Insigne 7 - Anche nel difficilissimo primo tempo, senza spazi, era stato positivo con tante iniziative. Nella ripresa cala la pressione ed ha ancora più spazio per mandare al tiro i compagni. Sfortunato sul palo a portiere battuto, ma poi trova il gol che chiude la partita.