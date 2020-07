Parma-Napoli 2-1, le pagelle: azzurri battuti da Giua! Kouly incolpevole, bocciato Lozano da punta

Meret 6 - Quasi inoperoso. Non riesce ad intervenire sui rigori, poi per il resto non è mai impensierito e senza pressione non deve rischiare più di tanto neanche sul giro-palla da dietro.

Di Lorenzo 6,5 - Soffre qualcosina alle spalle, poi nella ripresa alza il livello e macina la fascia a ripetizione, dando ampiezza per aggirare il Parma e coinvolgendo di più nel gioco anche Lozano.

Maksimovic 6 - Grandi responsabilità nella costruzione da dietro, col Parma tutto rintanato dietro. In difficoltà su un retropassaggio di Allan e limita come può Karamoh in velocità.

Koulibaly 6,5 - Ottima prova per il difensore azzurro, sempre in anticipo ed assolutamente incolpevole sul tuffo di Kulusevski - fino a quel momento totalmente annullato - che lo aspetta, allargando il piede per lasciarsi cadere.

Mario Rui 6 - Una bella prova, in entrambe le fasi, macchiata dal tocco su rigore, ma decisamente impercettibile e quasi inevitabilem ma accentuato da Grassi e che il modesto Giua decide di premiare col rigore.

Fabian 6,5 - L'unico del terzetto che prova sempre la giocata per scardinare la muraglia gialloblù, anche a costo di sbagliare e far ripartire l'avversario. Pericoloso anche dal limite, al secondo tentativo si procura il rigore (dal 77' Zielinski sv )

Demme 5,5 - Non ha le qualità di Lobotka per trovare il varco negli spazi stretti, ma si rende utile sulle ripartenze gialloblù. Gioca tanti palloni, finendo per essere leggibile (dall'85' Lobotka sv)

Allan 5,5 - Torna titolare e vive una gara di alti e bassi. Qualche recupero palla che fa tornare in mente il vero Allan, ma poi fatica a restare applicato e dare continuità e ne vengono fuori due retropassaggi che mandano in porta il Parma e tanti errori tecnici (dal 64' Elmas 6 - Non un grande approccio, )

Politano 6 - Il più vivace del Napoli nell'area di rigore, sia all'inizio a destra, sfiorando il gol ad inizio gara, e poi da falso nove provando ad aggirare i centrali e conquistando anche tanti falli (dal 64' Callejon 6 - Non è facile da falso nove, peraltro tra tre centrali del Parma ormai tutto rintanato a difesa del pareggio. Una girata alta, poco altro)

Lozano 6 - Il voto è la media tra il brutto primo tempo, non entrando mai in partita da falso centravanti, ed il buon secondo tempo, tagliando bene il campo dall'esterno e puntando la porta per il tiro o l'assist. Bocciato in definitiva però da falso nove.(dall'85' Younes sv)

Insigne 6,5 - Firma il rigore del momentaneo pareggio, battendo il suo amico Sepe tirando il suo classico rigore, e offre la solita prova in entrambe le fasi, provando a dare qualità negli spazi stretti e ripiegando sempre con attenzione in aiuto a Mario Rui