Patto Conte-vecchia guardia, Repubblica: "Nuovi immaturi, tornano Neres e Jesus"

È il patto con la “vecchia guardia” la strada maestra scelta da Antonio Conte per scongiurare sul nascere lo spettro della crisi, che aleggia in modo minaccioso sulla super sfida di oggi con l’Inter. Lo scrive il quotidiano Repubblica, raccontando che i due ko contro Torino e Psv, inatteso il primo, mortificante il secondo, hanno messo a nudo il periodo di estremo disagio con cui i campioni d’Italia stavano facendo i conti già da alcune settimane, tra infortuni e carenza di feeling nello spogliatoio.

Il focus è sull'approccio dei nuovi acquisti: "Nella maggior parte dei casi negativo - tra immaturità, presunzione, poco spirito di adattamento e timori - ed è per questo che il tecnico ha deciso di dare fiducia in blocco agli eroi del quarto scudetto: con un ritorno al passato che dovrebbe restituire al gruppo le certezze del campionato scorso. Sono dunque anche di natura psicologica le motivazioni del rilancio tra i titolari di Neres e Juan Jesus, preferiti dopo il disastro ai frastornati Lucca e Beukema. Sarebbe quasi certamente sceso in campo dal 1’ pure Meret senza la frattura".