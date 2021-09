Petagna a KKN: "Serata magica con la Juve: siamo forti! Volevo restare qui, sono felice"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le anticipazioni dell'intervista che andrà in onda stasera sulla radio ufficiale del club azzurro: "Con la Juve è stata una serata magica: siamo forti! Spalletti ci trasferisce grande tranquillità. Campionato senza padrone: ci siamo e non ci nascondiamo. Volevo restare qui, sono felice"