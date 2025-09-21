Pisa, Gilardino in conferenza: "Niente paura, a Napoli con fiducia! Out Stengs. Su Albiol..."

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, alla vigilia del match di campionato contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Tante le tematiche affrontate, a cominciare dal problema fisico occorso a Stengs: "Stengs ha avuto un problema all'adduttore. Aspettiamo gli ultimi esiti ma credo che l'infortunio all'adduttore sia stato grave. Speriamo che i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi. Dobbiamo valutare anche Denoon, in questo caso però non è però una cosa rave".

Ci saranno delle novità rispetto alla partita con l'Udinese?

"Devo valutare ancora alcuni aspetti. A cominciare dai tre impegni in sei giorni".

Come si affronta la sfida di Napoli?

"La parola paura non può esserci nel nostro vocabolario. Dobbiamo giocare con compattezza e fiducia. Dirò ai ragazzi di dare tutto a Napoli. Per come li vedo lavorare ho grandissima fiducia nei loro confronti. C'è il desiderio di sfidare una grandissima squadra. Dobbiamo mantenere compattezza e linee molto strette. Non dobbiamo allunarci troppo come con l'Udinese. Serve voglia di sacrificarsi e di determinare una volta che avremo il pallone tra i piedi".

Cosa serve per trovare la strada giusta?

"Tutto passa dalle prestazioni. Non dobbiamo avere paura o frenesia ma equilibrio e lucidità".

Come sta Lorran?

"Sta bene, arriva da un campionato diverso come quello brasiliano e serve pazienza. presto potrò fare affidamento anche su di lui. E' molto attenzionato da parte mia così come tutti i ragazzi della rosa".

Dal punto di vista tattico ha provato qualcosa di nuovo e come si risolve il problema del gol?

"Ho valutato anche di giocare con due punte con una mezzala più offensiva ma anche i tre centrocampisti. C'è volontà di confrontarsi, è una cosa in più da poter proporre o dall'inizio o ara in corsa. Sono tutte valutazioni che ho fatto. Ho ancora 24 di tempo. Tramoni può fare anche il secondo attaccante e avere più libertà ma anche giocare dove ha giocato finora. Le soluzioni sono tante. Cuadrado lo vedo più come esterno destro e potrebbe giocare già domani. Vale lo stesso per Leris che è molto affidabile anche a sinistra. Non abbiamo ancora segnato ma presto i gol arriveranno. Nzola sta bene e confidiamo molto in lui. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C'è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%".

Si aspettava un Akinsanmiro così in palla con l'Udinese?

"Sì, me lo aspettavo. Deve continuare così. Mi è piaciuto in entrambe le fasi".

Albiol potrebbe esordire a Napoli contro la sua ex squadra?

"Raul è un campione in tutti i sensi. Dalle sue parole si percepisce la sua qualità umana. Aiuta tutti e si è posto benissimo con la squadra. Devo preservarlo come giocatore visto che non è arrivato da tanto. Sia per non incorrere in infortuni, sia per preservarlo in attesa che la condizione cresca".