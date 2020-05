Pistocchi a TN: "C'era un'altra italiana, ma il Gremio ha accettato l'offerta del Napoli per Everton! Che colpo se arriva..."

"Il Napoli ha presentato un'offerta da 25 milioni per Everton e il Gremio l'ha accettata". Questo il tweet di Maurizio Pistocchi su un'indiscrezione di mercato che ha infiammato i tifosi. Lo stesso Pistocchi, ai microfoni di Tuttonapoli.net, ha aggiunto: "Da quello che mi risulta un'altra squadra italiana si era mossa per acquistarlo, ma il Gremio pare aver accettato la proposta del Napoli da 25 milioni. Se l'affare si chiude a quelle cifre, per il Napoli si tratterebbe di una grandissima operazione di mercato".

Che giocatore è? "Un grande attaccante, uno dei più interessanti in Brasile. Può giocare da esterno a sinistra o da seconda punta, è completo, nel pieno della maturità, nell'età d'oro (24) per i calciatori. Per le qualità che ha è pronto per giocare ovunque nei top club europei, dunque anche in Italia".

Un giocatore forte e completo. "Sì, lui ricopre il ruolo di Insigne ma, ripeto, può fare anche la punta. È un calciatore che tutti volevano".

Per caratteristiche ricorda Douglas Costa? "No, è molto più goleador e poi come rendimento è più continuo. Parliamo di uno che nel Gremio è sempre stato protagonista e gioca già in Nazionale. Ripeto, è un giocatore fatto e finito, pronto".