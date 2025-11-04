Politano si aspettava di ricevere quella domanda in conferenza

Ieri in conferenza stampa hanno fatto una domanda precisa a Matteo Politano, intervenuto prima di Conte alla vigilia Champions contro l'Eintracht. "Ti manca il gol?". Un dubbio legato ai numeri recenti. Politano quest'anno è ancora a secco di gol. Ha segnato l'ultimo il 30 marzo scorso contro il Milan. Troppi mesi fa. Ma le spiegazioni sono tante, c'è una sorta di giustificazione che vale anche come vanto.

Politano ormai è un esterno a tutto campo, anche Conte ieri non lo ha definito propriamente un attaccante, come gli altri esterni offensivi, perché "ormai il calcio prevede le due fasi". Politano non segna ma il suo è comunque un contributo fondamentale soprattutto in fase di sacrificio e generosità in fase difensiva. La rete tornerà, magari già stasera. Chiaro che manchi, ma oggi l'ex Inter è un giocatore completo e per questo indispensabile. "La maglia del Napoli non sarà mai un peso", ha aggiunto ieri parlando delle tante da titolare. La fatica non è un problema, non si avverte, "con sacrificio si lavora e ci si prepara".