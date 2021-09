Pres. Benevento a Sky: “Napoli è la squadra della Campania. Ecco com’è nata quest’amichevole”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita dell’amichevole in programma tra pochi minuti contro il Napoli: “Era il Napoli pre Maradona, ma neanche quello di Garibaldi e Mazzini. Io ero uno studente a cui il padre aveva regalato un abbonamento in Curva A e che sognava l’arrivo di Maradona e dei campioni che poi sono arrivati e aveva tanti sogni nel cassetto. Questa amichevole era un promessa che avevo fatto a De Laurentiis nello scorso campionato. Il Napoli è la squadra della Campania e penso che anche i beneventani abbiano i colori azzurri accanto a quelli di quelli giallorossi. Ho sempre pregato Aurelio di far sviluppare questo rapporto tra Benevento e Napoli.

Se mettiamo insieme la mentalità più imprenditoriale di De Laurentiis e quella più appassionata di uno come me. Io vorrei imparare da lui alcune cose perché gestisce in maniera egregia un club così complicato, e vorrei insegnargli qualcosa. - conclude Vigorito tornando sul sogno Ibrahimovic e sulle difficoltà attuali - Era il momento in cui, affascinato anche da un allenatore che aveva calcato quelle scene e poi era venuto qui, pensavo che anche un grande campione come lui potesse ripartite e finire la carriera in un club di provincia. Del resto Buffon docet. Difficoltà attuali? In questo momento è come scavare l’Everest, si scivola verso il basso e se dovessi cominciare oggi non lo farei. Però siccome sono in questo campo da 15 anni cercherò di riconquistare la vetta almeno per godermi almeno il panorama, sennò mi fermerò a metà strada”.