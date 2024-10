Prima gara verità: ecco tutti i big di Conte che devono alzare il livello a Milano

Al Milan ha già segnato 5 gol in dodici confronti e sarebbe lo scenario ideale per dimostrarsi trascinatore.

Il Napoli è di scena a Milano ed in ogni caso resterà in testa alla classifica, forte del +4 sulla seconda. La squadra di Antonio Conte può affrontare il big-match di San Siro con la serenità e la consapevolezza di chi ha già messo mattoncini importanti come la quinta vittoria su cinque gare casalinghe, il sesto clean sheet su nove gare giocate e da questa giornata può vantare anche la miglior difesa (cinque gol, come la Juventus, anche se dopo Verona sono stati appena due i gol incassati e solo uno su azione). L'incrocio col Milan, però, è anche il primo vero scontro diretto - al di là di quel Juventus-Napoli probabilmente arrivato troppo presto, con due squadre in una fase ancora embrionale - e può dire tanto sulle reali ambizioni del Napoli e sul livello di alcuni big dell'organico. Se il collettivo ha infatti funzionato quasi alla perfezione, ora sono attesi all'esame anche elementi finora dal rendimento altalenante.

Serve il miglior Lukaku L'attaccante belga è chiamato ad alzare le proprie prestazioni, magari potendo contare parallelamente su maggiori rifornimenti rispetto all'ultimo periodo. 3 gol e 4 assist in 7 presenze, nonostante la condizione precaria, sono già un bottino importante. Col Lecce non è riuscito a incrementare lo score, ha smaltito probabilmente gli ultimi carichi di lavoro, crescendo nella ripresa anche con alcune progressione delle sue, e Conte si augura che a Milano sia ancora più vicino alla sua migliore versione. Al Milan ha già segnato 5 gol in dodici confronti e sarebbe lo scenario ideale per dimostrarsi trascinatore.

Alzare il livello Partito dalla panchina col Lecce, anche Kvaratskhelia è chiamato ad alzare il proprio livello. Tutt'altro che negativo il suo inizio, già 4 gol e 2 assist ed il premio di miglior giocatore della Serie A di settembre, ma sul georgiano le aspettative sono altissime ed a Milano dovrà guidare i suoi al grande risultato come avvenne nell'anno dello Scudetto, conquistandosi il rigore e facendo ammonire mezza difesa rossonera. Dopo due gare a sprazzi, complici le sfide ostiche e senza spazi con Empoli e Lecce, anche Billy Gilmour è chiamato ad alzare il proprio livello in una gara aperta dove può far valere le sue qualità.

A caccia di conferme Non sono stati certo altalenanti, invece, Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo, probabilmente i migliori ed i più continui in questa prima parte della stagione. In generale loro due, ma tutta la linea difensiva includendo anche Rrahmani, Olivera e Meret (che a Milano fu decisivo nell'anno dello Scudetto con una parata straordinaria su Giroud), finora non hanno fallito un appuntamento dopo quei primi novanta minuti a Verona. La miglior difesa del campionato andrà a caccia dell'ennesima grande prestazione, ma stavolta di fronte avrà uno dei migliori attacchi del campionato.