Rileggi live Primavera, Napoli-Salernitana 1-2 (Di Vico 9', Raggioli 12', Boncori 49'): azzurrini ko, il derby è granata!

vedi letture

Colpo della Salernitana che batte per 1-2 il Napoli e si aggiudica un derby molto intenso. Chance buttata via per gli azzurrini che non accorciano sul Frosinone uscito sconfitto dal match con il Cosenza. Gli uomini di Rocco sono stati sorpassati dall'Ascoli e ora sono al terzo posto.

94' - Finisce la gara! Colpo della Salernitana che si aggiudica il derby!

93' - Chance per Mboumbou ma il pallone termina alto! Il Napoli va vicino al pari!

90' - 4' di recupero!

85' - Gara piena di contrasti e gioco spezzettato, a 5' dal termine il Napoli ci prova con intensità.

71' - Chance per il Napoli, tiro sbilenco di Distratto raccolto da Borriello in area di rigore ma il destro della punta è molto debole

64' - MIRACOLO SULLA LINEA DI GUCCIONE! Destro molto potente di Malasomma ma il difensore granata salva sulla linea con il piede destro!

60' - ANCORA PALO PER LA SALERNITANA! Calcio di punizione, sponda sul secondo di Di Vico e colpo di testa a botta sicura di Fusco con la palla che si stampa sulla traversa!

56' - Prova la sforbiciata Ballabile ma il pallone termina di pochissimo out

54' - PALO DI FUSCO! Contropiede quasi letale dei granata, Farina porta palla fino al limite dell'area poi scarica a destra per il destro preciso di Fusco che deviato da Sorrentino finisce sul palo!

49' - TORNA AVANTI LA SALERNITANA! Cross dalla sinistra di Farina, rimpallo in area di rigore con Sorrentino che non la blocca ed il più veloce è Boncoro che spinge il pallone in rete!

16:01 - Inizia il secondo tempo dal punteggio di 1-1

15.47 - Termina il primo tempo al Piccolo, risultato di parità

45' - Assegnato 1' di recupero

44' - Poche emozioni in campo al Piccolo, gioco spezzettato e clima teso in campo.

30' - GOL ANNULLATO A GAMBARDELLA! Da calcio d'angolo Ballabile pesca la testa del centrale di difesa ma prima del'impatto con il pallone è stato ravvisato un fallo e l'arbitro annulla il 2-1

28' - Ballabile si guadagna un ottimo calcio d'angolo dopo una prestigiosa serpentina sul lato destro del campo

26' - Borriello si divora il 2-1! Illuminante azione sulla destra di Ballabile che con un preciso cross rasoterra trova l'attaccante azzurrino tutto solo in area di rigore, destro a botta sicura ma Palazzo, con il piede destro, salva il risultato con la palla che termina in corner!

24' - Chance per la Salernitana con Boncori che ci prova in rovesciata ma fa buon guardia Colella!

11' - SUBITO GOL DEL NAPOLI! Reazione immediata degli uomini di Rocco, mischia in area di rigore, cross da sinistra di Di Martino e zampata finale di Raggioli che ristabilisce la parità!

9' - GOL DELLA SALERNITANA! Vantaggio per gli ospiti, azione personale del 2007 Di Vico che supera con un tunnel a Garofalo supera il muro difensivo azzurro e poi facilmente con una bella botta di destro porta avanti la Salernitana!

3' - Ballabile va vicinissimo al vantaggio! Cross perfetto eseguidato da Di Martino, girata a botta sicura di Ballabile ma Palazzo e la traversa dice no!

15.01 - INIZIA LA GARA!

14.45 - Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

Napoli: Sorrentino, Di Martino, Colella, De Chiara, Garofalo, Gambardella, Ballabile, De Martino, Raggioli, Popovic, Borriello.

Salernitana: Palazzo, Conte, Guccione, Vuillermoz, Nunziata, Farina, Tchaouna, Di Vico, Fusco, Boncori, Paganetti.

Il Napoli Primavera affronterà oggi la Salernitana per la 26esima giornata del campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15. A 5 gare dal termine della regular season, gli azzurrini inseguono a 10 distanze il Frosinone primo in classifica ed oggi con una vittoria potrebbero matematicamente assicurarsi la presenza ai play-off.

Segui la diretta testuale su TuttoNapoli.net!