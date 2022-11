Primo posto ad un passo: si può perdere anche 3-0 perché una vecchia regola è stata abolita

Il primo posto nel girone è molto vicino per la squadra di Spalletti che questa sera affronterà il Liverpool

Il primo posto nel girone è molto vicino per la squadra di Spalletti che questa sera affronterà il Liverpool: avendo vinto la partita di andata 4-1, gli basterebbe anche perdere 3-0 ad Anfield per confermare il primato, visto che da questa edizione delle coppe europee il gol segnato in trasferta non ha più valore doppio come accadeva in passato. Lo ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.