Psg-Napoli, stop per Osimhen! Romano: “Niente clausola e no a Kang-in Lee nell’affare!”

Brusca frenata tra Napoli e Paris Saint Germain nella trattativa per Victor Osimhen. I contatti tra le parti vanno avanti da diverse settimane, con il club francese che sembrava l'unico realmente intenzionato ad acquistare il bomber nigeriano, ma non alle condizioni richieste dagli azzurri e per questo al momento l'operazione è in stand-by.

Come riportato su X da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, la trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain non avanza dopo i recenti colloqui. La società parigina non ha alcuna intenzione di pagare l'intera somma della clausola rescissoria di Victor Osimhen, e allo stesso tempo ha rifiutato di inserire Kang-In Lee - molto gradito da Antonio Conte e dirigenza - come contropartita tecnica. Ad oggi l'affare è fermo e il Psg si accontenta di Kolo Muani e Gonçalo Ramos.

