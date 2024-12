Psg su Osimhen: 75 mln al Napoli, ma c'è da pagare anche il Galatasaray

Victor Osimhen ha riportato degli stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare posteriore destro alla schiena. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante di proprietà del Napoli a Istanbul sta bene e il Galatasaray ha sempre assicurato che il nigeriano non si muoverà fino al termine della stagione, però non mancano le pretendenti e non è da escludere che qualche top club cerchi di anticipare i tempi e a gennaio presenti un'offerta formale.

Osimhen piace al PSG, che negli ultimi mesi ha riacceso il suo interesse viste anche le oggettive difficoltà. A Parigi c'è chi lo conosce bene, Luis Campos, suo mentore ai tempi del Lille, che sa perfettamente come trattarlo e come approcciarsi a lui. Nei giorni in cui l'agente del giocatore Roberto Calenda è stato avvistato in Turchia è tornato a circolare con insistenza il nome del 25enne in Francia e non si sa se si è trattato solo di una coincidenza.

Chi lo vuole sa che dovrà pagare due clausole: una da oltre 75 milioni di euro al Napoli per la cessione a titolo definitivo, un'altra di risoluzione del prestito a favore del Galatasaray. La questione è aperta, i partenopei devono rientrare parzialmente delle spese fatte nell'ultima estate, ma anche avere una certa liquidità per poter reinvestire a gennaio.