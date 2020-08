Qualcuno dimentica perché il Napoli blindò Allan

Il Napoli doveva cedere Allan, dicono in tanti, concetto condivisibile alla luce della svalutazione del suo cartellino. Il Psg nel 2019 era pronto a sborsare oltre 50 milioni per acquistarlo, il Napoli rispose no grazie, blindando così il suo centrocampista che già sognava il ricco contratto propostogli dai francesi. Da allora, l'avventura di Allan al Napoli si è virtualmente conclusa. Rendimento calato, diverse insufficienze fino alla panchina costante con Gattuso.

Perché il Napoli non lo ha ceduto. De Laurentiis scelse di non privarsi del suo centrocampista per una serie di motivi, la più importante è sfuggita a molti: in quel periodo, il Napoli aveva già accolto la richiesta di Hamsik di andar via e si stava trattando col Dalian la sua cessione. Cedere due pilastri a gennaio, senza poterli sostituire, al primo anno di Ancelotti in panchina, sarebbe stato troppo. Vero che contano le motivazioni, ma Allan avrebbe potuto comprenderlo - Hamsik, capitano storico, aveva la precedenza sulla cessione - e dare comunque il massimo fino alla riapertura di una nuova finestra di mercato. Ma non è andata così.