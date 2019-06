Quanto ‘Kostas’ la felicità?

(di Arturo Minervini) - Quanto costa la felicità? Ce lo siamo sempre chiesti. Qualcuno ci ha scritto una canzone. Interrogativo che si è posto il Napoli in queste settimane, riuscendo a trovare anche una risposta: circa 36 milioni. Questo il costo di Kostas Manolas, prossimo acquisto azzurro e pronto a formare una coppia sensazione con Kalidou Koulibaly. Uno sforzo economico importante, un sacrificio necessario (quello di un Amadou Diawara mai completamente sbocciato all’ombra del Vesuvio) ed una strategia ben chiara nella testa di Carlo Ancelotti.

Kostas ha un costo elevato, ma ne vale la pena. In primis perché bisognava lanciare un segnale dopo l’addio inatteso di Raul Albiol. In seconda istanza perché Ancelotti da mesi ormai provava a mettere in pratico un’idea di calcio di stampo molto europeo, che prevede di fatto i terzini difensivi schierati sulla linea dei centrocampista ed i soli due centrali a coprire una grande porzione di campo. Per fare ciò, Koulibaly è il giocatore migliore al mondo e nel nostro campionato il secondo più bravo è probabilmente il greco in procinto di passare dalla Roma al Napoli.

Grande segnale. L’acquisto del classe ’91 è sicuramente una mossa importante da parte del club, un cambio di marcia che qualche scettico aveva messo in dubbio. L’arrivo di Ancelotti, questi sono i primi indizi da questo mercato estivo, sembra finalmente portare a quel cambio di marcia tanto invocato. Non che il Napoli avesse fatto male in passato, tutt’altro, ma pare evidente un leggero cambio di filosofia: con Manolas, e James che pare sempre più vicino, il Napoli andrebbe a puntare su due calciatori del ’91 che sono già affermati a livello internazionale, senza andare invece a puntare profili che non sono ancora esplosi per il grande pubblico. Chiara, su questa nuova tendenza, l’influenza di un tecnico che ha fatto cose straordinarie potendo contare su calciatori di un certo spessore. Giocatori che hanno un certo prezzo e che impongono sacrifici sul piano economico. Proprio come per Manolas. D’altronde, la felicità ha sempre un costo. Anzi, un Kostas.