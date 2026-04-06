Quel cambio che lo fece arrabbiare: la nuova occasione di Kevin

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Era il 28 settembre 2025: la sostituzione di Kevin De Bruyne all'83° minuto di Milan-Napoli aveva causato tensioni

Era il 28 settembre 2025: la sostituzione di Kevin De Bruyne all'83° minuto di Milan-Napoli aveva causato tensioni, con il giocatore visibilmente irritato per il cambio nonostante avesse segnato. Conte aveva difeso la scelta tattica per inserire forze fresche, sperando che la reazione fosse solo per il risultato, chiarendo poi la situazione con il belga Dopo la partita, Conte lancio un messaggio chiaro al belga: "Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, perché se fosse per altre cose ha preso la persona sbagliata".

La rivincita di De Bruyne

La situazione poi era rientrata, il fastidio del calciatore era dovuto al fatto di non aver potuto aiutare la squadra nella rimonta contro il diavolo. Questa sera, però, De Bruyne avrà una grande occasione di rivincita contro il Milan, con la possibilità di scavalcare proprio i rossoneri e prendersi il secondo posto. Non solo: è ad un gol anche dalla rete numero 100 nei Top 5 campionati europei. Conoscendo la personalità e il carattere del calciatore, dopo l’esito della gara di andata le motivazioni saranno ulteriore. Aspettiamoci una grande prova…