Quell’1% che Gattuso non prende nemmeno in considerazione

Nessun dubbio, nessun dolore. Tra gli echi positivi della vittoria sulla Juve, maturata al termine di una gara sì di sofferenza ma anche di grande compattezza, ci sono le parole di Rino Gattuso. Parole che, in vista dell’impegno europeo, chiariscono in maniera inequivocabile quella che è la posizione dello spogliatoio nei confronti del tecnico.

“Mi conoscete da tanti anni, lo sapete. Se avessi avuto l’1% di dubbio sul fatto che la squadra non fosse con me, pensate che stavo ancora qua?” ha dichiarato Ringhio, con la solita genuinità che appartiene a tutte le sue interviste.

Ripartire da lì. Dall’unione di intenti, dalla voglia di stringersi attorno a quello che resta di un Napoli demolito dagli infortuni e dalle assenze. Nel momento più delicato della stagione c’è da andare oltre i propri limiti, sfidare la vocina nel cervello che ti consiglia di respirare per riposare. È iniziata una lunga apnea, con 3 gare in sette giorni, da vivere in piena emergenza, ma con un punto saldo: uno spogliatoio che rema nella stessa direzione. Quella di Gattuso.