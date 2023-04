Questore di Napoli fa chiarezza: “Bandiere e striscioni? Non c'è nessun divieto, basta inviare una richiesta”

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.



Nel 2023 ci sono stati 127 Daspo emessi dalla Questura di Napoli, di cui 89 inerenti le manifestazioni sportive. Numeri importanti…

“Sono numeri indicativi di quanto noi teniamo alla sicurezza dello stadio e di quanto riteniamo giusto sanzionare in maniera severa i comportamenti pericolosi. Personalmente non sono d’accordo con questa doppia immagine di Napoli festosa e stadio brutto. Allo stadio ci sono 51mila persone che in massima parte si comportano bene e che vogliono solo vedere una partita di calcio con una squadra che sta andando bene e dovrebbe essere una festa per tutta la città. E’ sbagliato identificare il comportamento di poche centinaia di persone con quello di decine di migliaia di persone che in realtà rispettano le regole e vogliono soltanto vedere la partita. Tra questi 50mila ce ne sono migliaia anche nelle stesse curve.