Ultim'ora Rai - Buongiorno è del Napoli: l’agente ha ‘usato’ l’Inter per due motivi

vedi letture

Alessandro Buongiorno sarà un nuovo giocatore del Napoli. A confermarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, che ha spiegato il motivo dietro le parole dell'agente di Buongiorno. Beppe Riso nella giornata di ieri ha parlato di un inserimento dell'Inter nella trattativa, ma solamente per forzare il Napoli ad accettare due condizione da lui richieste.

Infatti, riferisce Ciro Venerato, Buongiorno e il suo agente chiedono l'inserimento di una clausola rescissoria nel contratto, che dovrebbe ammontare a 70 milioni di euro e sarebbe attivabile solo dal terzo anno. Al momento però il Napoli non vuole saperne di ufficializzarla, e per questo Beppe Riso ha tirato in ballo l'Inter, che come la Juventus ha solamente abbozzato il discorso per il difensore granata. L'altra ragione dietro le dichiarazioni di ieri riguarda lo stipendio: il classe '99 vuole un ingaggio più alto dei 2,5-3 milioni di euro netti a stagione che il Napoli offre. Nonostante questi impedimenti, si può essere certi che Alessandro Buongiorno vestirà la maglia azzurra e sarà a disposizione di Antonio Conte, che tanto lo ha cercato, già dal ritiro di Castel di Sangro.

Da sottolineare che in serata lo stesso direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha smentito le voci su un possibile passaggio di Buongiorno in nerazzurro: "Ne ha parlato una persona sola e non è stato nessuno dell’Inter”. Inoltre secondo Ciro Venerato, al contrario di quanto si dice i Campioni d'Italia in carica non avrebbero interesse neanche su un altro obiettivo del Napoli, ossia Mario Hermoso, anche lui accostato diverse volte ai nerazzurri. Il progetto di Marotta e Inzaghi prevede altre idee per la difesa.