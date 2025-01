Rai - Garnacho, il Napoli è pessimista: ecco la richiesta “irricevibile” dello United

vedi letture

Con l’accordo sottoscritto oggi pomeriggio con il Paris Saint Germain sulla base di 75 milioni di euro, in casa Napoli è iniziata la caccia al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Come riporta il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, il Manchester United, attraverso alcuni intermediari, ha fissato il prezzo di Alejandro Garnacho. I Red Devils hanno chiesto al Ds Manna 70 milioni di euro per l’argentino. La richiesta è ritenuta non congrua e irricevibile da parte del club partenopeo. Prevale non a caso da giorni diffuso pessimismo sull’ala classe 2004. Prosegue il pressing sul Bologna e sul Liverpool per Ndoye e Chiesa. Smentiti, invece, i rumors circa una trattativa per Timo Werner.