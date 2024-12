Rai - Juventus su Osimhen? La clausola non vale: il prezzo lo farebbe ADL

"Se la Juve vuole Osimhen può prenderlo ma deve fare una trattativa con il Napoli". A ricordarlo a Canale 21 è il giornalista Rai esperto di mercato Ciro Venerato.

Si parla di Osimhen e del suo futuro e Venerato ricorda che la clausola da 75 milioni vale per l'estero, non per l'Italia. Dunque se davvero la Juve volesse il nigeriano a giugno, dovrà parlare direttamente con il Napoli. Si partirebbe da una cifra ovviamente più elevata dato che sarà il Napoli, nel caso, a fissare il prezzo, senza clausola.