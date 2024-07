Rai - Osimhen al Chelsea, trattativa in corso per trovare l’accordo! ADL ha chiesto 70mln più Lukaku

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato al sito TGR ha riferito le ultime sul mercato del Napoli e sulla vicenda Osimhen-Lukaku: “Lo avevamo detto mercoledì scorso. Il Napoli è stufo di attendere offerte congrue offerte da Parigi (verbalmente ferme ad una generica valutazione di 80 milioni. Per altro mai fatta ufficialmente a De Laurentiis, Chiavelli e Manna) si è mosso in prima persona contattando diversi sodalizi europei di Prima fascia. Visto l'interesse per Lukaku (bloccato da tempo) il Napoli ha provato a dialogare anche (ma non solo) col Chelsea. Per ora solo schermaglie dialettiche ma non c'è ancora accordo sulla valutazione.

Arrivano indirette conferme sulla potenziale richiesta azzurra (70 milioni + Lukaku) ma da Londra non hanno ancora aperto. Possiamo garantire che il dialogo tra Napoli e Chelsea proseguirà ma ci vorrà un po' di tempo per trovare la sintesi. Senza escludere nel frattempo possibili inserimenti di altri club. Ma oggi la pista britannica non va cestinata vista la situazione di Lukaku. Il belga si è impuntato. Vuole solo lavorare con Antonio conte. Un'arma in più per Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna”.