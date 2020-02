Rai - Rinnovo Mertens, richiesta folle di 8mln è scesa a 6,5: ecco il rilancio di ADL

Si continua a lavorare per il rinnovo di contratto di Dries Mertens. La prima offerta è stata bocciata ed il Napoli - riferisce Ciro Venerato della Rai nel corso di Tv Luna - alzerà la proposta ad un biennale da 4,5mln di euro garantiti più 1mln facilmente raggiungibile con pochi gol ed il quarto posto. 5,5mln di euro in totale, ma anche un bonus alla firma perché il giocatore vuole essere riacquistato e che ADL potrebbe accordare intorno a 1,5mln di euro. La richiesta di Mertens tramite gli agenti inizialmente era fuori mercato, ovvero 8mln di euro a stagione, che poi è scesa intorno ai 6,5mln di euro. Aumentando il bonus alla firma, magari si può rimodulare l'offerta e giungere ad un accordo, principalmente perché rispetto ad altri azzurri non vuole andare via ma ha dettato delle condizioni. Il Monaco, infine, non sembra una minaccia perché il giocatore non è interessato.