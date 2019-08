Rai - Se Icardi rifiuta, il Napoli ha già definito il piano B: Llorente dietro Milik, le cifre del contratto

Il Napoli resta in attesa della decisione di Mauro Icardi, ma lavora anche ad un piano B in caso di mancato arrivo dell'argentino. Senza Icardi resterebbe Milik ed a quel punto il club azzurro gli affiancherebbe un giocatore come alternativa. Il profilo - riferisce Ciro Venerato della Rai - è quello di Fernando Llorente: il Napoli gli ha chiesto di pazientare fino a venerdì ed il giocatore ha accettato. Il Napoli ha già fatto tutto col giocatore quest'oggi in un incontro col suo agente: accordo per un triennale da 2,5mln di euro netti e una commissione di 1,5mln di euro.