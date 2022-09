Rangers-Napoli 0-3, le pagelle: Politano scaccia i fantasmi, Kim un muro, entusiasmo Raspa-Ndombelé!

Le pagelle di Rangers-Napoli 0-3

Meret 6,5 - Una grande parata ad inizio partita, tutt'altro che scontata, evita ulteriori complicazioni. Prende fiducia anche in uscita sulle tante palle alte dei Rangers e senza timori fa partire. La sua crescita ormai è evidente.

Di Lorenzo 6,5 - Aggredito subito deve giocare spesso di fino, e non sempre trova la velocità di gambe necessaria. Si propone spesso, talvolta senza la giusta lucidità. Partita non semplice che però porta ampiamente a casa con grande personalità.

Rrahmani 7 - Un rischio ad inizio partita, ma per il resto prestazione assolutamente convincente da ogni punto di vista. Domina sul gioco aereo, esaltandosi quasi nella lotta e sulle tante mischie in area, ma anche lucido nell'uscire dalla pressione nella prima costruzione.

Kim 7 - Partita da esperto top player internazionale. Annulla Morelos, uno soprannominato non a caso il bufalo, ed in alcuni casi l'anticipo è così netto che imposta con un tocco subito l'azione. Stravince tutti i duelli aerei e non sono pochi considerando il lancio sistematico dei Rangers. Il soprannome "mostro" per lui è più che azzeccato

Mario Rui 6,5 - Concede qualcosina quando dalle sue parti arriva il cross o il cambio gioco per andare a saltare. Limita i danni con grande esperienza ed è sicuramente più coinvolto offensivamente rispetto a Di Lorenzo e soprattutto nell'uscita difensiva sotto pressione (dal 77' Olivera 6,5 - Entra e spinge quasi per recuperare i minuti persi visto che era dato tra i titolari. Ha il merito di restituire il pallone che Raspadori trasforma nel 2-0)

Anguissa 7 - I ritmi sono alti, da calcio britannico, e stenta un po' a ritrovarsi. Qualche errore insolito, ma poi alla distanza cresce e prende in mano la partita. Di puro strapotere la percussione finale e l'assist, con una lucidità imbarazzante, per premiare Ndombele rinunciando ad un comodo tentativo per la gioia personale del gol. Leader a tutti gli effetti anche per questo.

Lobotka 7 - E come lo prendi? Gira all'infinito su se stesso e c'è sempre un varco da prendere sulla pressione furiosa dei Rangers. Un computer: dà l'impressione di non poter sbagliare mai, più lo pressi e più si apre il campo e chiude col 92% di precisione che è un'enormità per i ritmi a cui s'è giocata la partita.

Zielinski 7 - Macchia una grande prestazione sbagliando non uno, ma addirittura due calci di rigori. La valutazione ne risente, ma la prova resta assolutamente positiva, colpendo un legno ad inizio gara, eludendo sempre la pressione giocando di prima e creando le azioni più pericolose (dall'82' Ndombele 7 - Finalmente un bell'impatto, sgravato da compiti difensivi. Quell'ambiente per lui era abitudine fino a pochi mesi fa, quindi entra senza titubanze e gioca sempre in verticale ed in una di queste accelerazioni trova Raspadori facendo partire l'azione del 2-0. Segue l'azione e Anguissa lo premia col gol del 3-0 che può dargli enorme fiducia)

Politano 7 - Scatti a ripetizione, spesso mettendosi in proprio ed ignorando i compagni. Ha l'enorme merito però di concretizzare il rigore, dopo i due errori di Zielinski, e rompere la maledizione della serata. Grande generosità anche nei ripiegamenti, in un caso persino da ultimo uomo (dal 77' Zerbin 6 - Ha diversi presupposti, sfonda più volte ma cerca fortemente il gol che non arriva)

Simeone 7 - Non ha la velocità di Osimhen, ma attacca la profondità con i tempi giusti e si procura rigore e soprattutto il rosso che incanala definitivamente la partita. Il portiere gli nega un gol senza sapere come nel primo tempo ed è sempre d'aiuto quando riceve palla addosso (dal 77' Raspadori 7 - Entra e segna, dopo il gol allo Spezia. Come tocca il pallone nello stretto, Jack! Riceve palla, chiama lo scambio, l'aggancio è quello dei grandissimi giocatori ed il più del gol è fatto, seppur calciando di sinistro)

Kvaratskhelia 7 - Van Bronckhorst rispetta le dichiarazioni della vigilia sull'occhio da riguardo per "un giocatore speciale" ed il talento georgiano si ritrova sempre raddoppiato, ma nonostante questo spesso va via in dribbling, sfiora il gol nel primo tempo a portiere battuto e nella ripresa appena si aprono gli spazi sono costretti a placcarlo in stile rugby (dal 90' Elmas sv)