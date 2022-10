Raspadori a Sky: "Che squadra! Serve continuare così. Spalletti mi dà tanta fiducia"

"L'importante è che cresca il valore della squadra e che i risultati continuino ad arrivare".

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1 con cui gli azzurri hanno battuto l'Ajax ad Amsterdam. Queste le parole dell'autore di due dei gol della serata: "Si fa fatica a segnare, fare una doppietta in Champions in una partita giocata così bene... Siamo davvero molto contenti, dobbiamo continuare con questo spirito, con questo coraggio, e con questa voglia di migliorarsi".

Cosa le dà Spalletti per migliorarla?

"Mi dà tanta fiducia. Mi ha dimostrato di volermi a tutti i costi, sia lui che la società, ed è stato importantissimo per me. Se faccio così bene è perché la squadra mi sta mettendo in condizioni di esprimermi al meglio, tutto è frutto del lavoro che facciamo l'uno per l'altro, dobbiamo continuare a farlo perché è la forza di questa squadra".

Quali sono i suoi obiettivi stagionali?

"L'importante è che cresca il valore della squadra e che i risultati continuino ad arrivare. Serve continuare ad aiutare il compagno, mettersi a disposizione dell'altro, ma c'è da incrementare tutto ciò, si può ancora migliorare. Si gioca ogni 3 giorni, si deve resettare, recuperare nel migliore dei modi e continuare così".

Qual è il suo gol più bello?

"Quello di testa, non è la mia qualità migliore, non sono abituato a farli".